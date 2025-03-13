Песков: Путин счел необходимым надеть форму с армейским камуфляжем в Курской области

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Владимир Путин надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, смогут ли россияне вскоре увидеть Путина и в погонах.

Российский лидер 12 марта провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой, в ходе которого заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В Курскую область Путин приехал в армейском камуфляже.

Герасимов рассказал, что армия России уже освободила свыше 86% от занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории в регионе. В свою очередь, глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки освободить Курскую область. Командование группировкой войск "Север" доложило президенту о вхождении освободительной операции в завершающую стацию, указал Песков.