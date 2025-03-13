Хинштейн выразил уверенность в скорой победе над ВСУ в Курской области

Фото: министерство обороны РФ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что у него нет никаких сомнений в скорой победе российских войск над украинскими формированиями в данном регионе.

"Враг хотел уничтожить наши села, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло. В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений", – передает ТАСС слова Хинштейна.

Вооруженные силы России освободили свыше 86% от занятой украинскими войсками площади в Курской области. Речь идет о более 1 100 километрах территории, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В частности, за пять дней действия группировки войск "Курск" на всех направлениях позволили освободить 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. При этом на долю курского плацдарма приходится 19% потерь личного состава и 40% потерь техники ВСУ.

В свою очередь, Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Кроме того, президент России потребовал считать террористами украинских военных, находящихся на территории региона. При этом глава государства подчеркнул, что российские вооруженные силы должны гуманно относиться ко всем военнопленным.