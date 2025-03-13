03:22Политика
Хинштейн выразил уверенность в скорой победе над ВСУ в Курской области
Фото: министерство обороны РФ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что у него нет никаких сомнений в скорой победе российских войск над украинскими формированиями в данном регионе.
"Враг хотел уничтожить наши села, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло. В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений", – передает ТАСС слова Хинштейна.
Вооруженные силы России освободили свыше 86% от занятой украинскими войсками площади в Курской области. Речь идет о более 1 100 километрах территории, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В частности, за пять дней действия группировки войск "Курск" на всех направлениях позволили освободить 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. При этом на долю курского плацдарма приходится 19% потерь личного состава и 40% потерь техники ВСУ.
В свою очередь, Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Кроме того, президент России потребовал считать террористами украинских военных, находящихся на территории региона. При этом глава государства подчеркнул, что российские вооруженные силы должны гуманно относиться ко всем военнопленным.
Владимир Путин посетил Курскую область