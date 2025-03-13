Около 100 человек из списков без вести пропавших нашли в курской Судже

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Порядка 100 граждан из списков без вести пропавших нашли в городе Суджа Курской области и окрестных селах. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

"Семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник", – передает слова Мезинова РИА Новости.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что военные и волонтеры эвакуировали с территории Суджи 68 жителей. По его словам, 52 человека находятся в пунктах временного размещения в Курской области, 16 человек забрали родственники. Всех эвакуированных осмотрели медики, госпитализация никому не потребовалась.

В настоящее время Вооруженные силы России освободили свыше 86% от занятой украинскими войсками площади в Курской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Речь идет о более 1 100 километрах территории.