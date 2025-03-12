Хинштейн сообщил об эвакуации 68 жителей с территории Суджи Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Военные и волонтеры эвакуировали с территории Суджи Курской области 68 жителей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, 52 человека находятся в пунктах временного размещения в Курской области, 16 человек забрали родственники. Всех эвакуированных осмотрели медики, госпитализация никому не потребовалась, отметил Хинштейн.

Врио главы Курской области выразил благодарность военным, волонтерам, сотрудникам Росгвардии, МЧС и врачам, которые помогали в эвакуации жителей. Он назвал эвакуацию жителей Суджи "волнительным и долгожданным" моментом.

Ранее с Украины в Россию вернулись 33 жителя Курской области. Вернуть россиян помогли Международный комитет Красного Креста и Белоруссия.

Тем временем следователи признали более 27 тысяч человек потерпевшими в результате вторжения боевиков ВСУ в Курскую область. По уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в Курской области, были допрошены более 39 тысяч человек.