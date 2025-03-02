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02 марта, 15:36

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Бастрыкин: более 27 тыс человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область

Свыше 27 тыс человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Следователи признали более 27 тысяч человек потерпевшими в результате вторжения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Таким данными в интервью ТАСС поделился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

При этом к настоящему моменту по уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в Курской области, были допрошены более 39 тысяч человек.

Вместе с тем следователи зафиксировали данные об уничтожении более 20 объектов культурного наследия.

Так, ранее СК России возбудил уголовное дело против боевиков ВСУ, которые атаковали жилой дом в Курской области. По информации следователей, украинские военные сбросили с БПЛА взрывное устройство на частный дом, в котором жил мирный житель.

Бастрыкин заявил, что при атаках на Курскую область ВСУ используют ATACMS и HIMARS

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