Бастрыкин: более 27 тыс человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Следователи признали более 27 тысяч человек потерпевшими в результате вторжения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Таким данными в интервью ТАСС поделился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

При этом к настоящему моменту по уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в Курской области, были допрошены более 39 тысяч человек.

Вместе с тем следователи зафиксировали данные об уничтожении более 20 объектов культурного наследия.

Так, ранее СК России возбудил уголовное дело против боевиков ВСУ, которые атаковали жилой дом в Курской области. По информации следователей, украинские военные сбросили с БПЛА взрывное устройство на частный дом, в котором жил мирный житель.