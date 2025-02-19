Пулеметчик ВСУ приговорен к пожизненному сроку за расстрел военных РФ в Курской области

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы пулеметчика 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака, который расстрелял в Курской области троих российских военнопленных. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Украинский военный признан виновным в совершении теракта, повлекшего смерть человека. Первые семь лет он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии особого режима.

Установлено, что в начале августа 2024 года Гусак вторгся в составе украинской армии на территорию Курской области, участвовал в вооруженных нападениях на населенные пункты, их блокировании и удержании, а также обстреливал дома и объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных россиян.

В 20-х числах того же месяца в одной из лесополос Кореневского района региона Гусак, исполняя незаконный приказ своего командования и действуя в террористических целях, расстрелял из пулемета трех российских военнопленных. Они погибли на месте, рассказали в ГВП.

В августе 2024-го украинский пулеметчик был задержан.

Ранее СК России возбудил уголовное дело против боевиков ВСУ, которые атаковали жилой дом в Курской области. По информации следователей, украинские военные сбросили с БПЛА взрывное устройство на частный дом, в котором жил мирный житель.