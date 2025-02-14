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Солдаты ВСУ минировали колодцы в приграничных населенных пунктах Курской области, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Когда молодые люди пришли к колодцу, начали набирать воду, колодец был подорван. Четыре человека получили тяжелейшие ранения", – приводит слова посла ТАСС.

Мирошник отметил, что некоторые пострадавшие все еще находятся в больницах.

"Это тенденция. Это разрешение, которое прозвучало со стороны командиров киевского режима", – заключил он.

Ранее СК со ссылкой на показания возвращенных из украинского плена военнослужащих сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины применяли по отношению к российским военным насилие ради того, чтобы получить удовольствие.

Один из российских военных рассказал следователям, что был ранен в бою, из-за чего не мог передвигаться, а после попал в плен. Когда он находился в харьковском СИЗО, ему были нанесены телесные повреждения.

По данным СК, сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, в которых содержалась информация, дискредитирующая армию России. Также мужчине предлагали вступить в ряды теробороны Украины.