СК: вернувшиеся из плена военные рассказали о пытках со стороны ВСУ ради удовольствия

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли по отношению к российским военным насилие ради того, чтобы получить удовольствие. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ со ссылкой на показания возвращенных из украинского плена военнослужащих.

Один из российских военных рассказал следователям, что был ранен в бою, из-за чего не мог передвигаться, а после попал в плен. Когда он находился в харьковском СИЗО, ему были нанесены телесные повреждения. По данным СК, сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, в которых содержалась информация, дискредитирующая армию России. Также мужчине предлагали вступить в ряды теробороны Украины.

Другой военнослужащий заявил, что украинские боевики держали его в яме, а затем пытали, чтобы узнать информацию о ВС РФ. В СК отметили, что эти свидетельства говорят о постоянном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В связи с этим следователи пообещали приобщить все показания российских военнослужащих к уголовному делу, ранее возбужденному против солдат ВСУ по статье "Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов".

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к ООН, Красному Кресту и украинскому омбудсмену потребовать от властей Украины перестать применять пытки в отношении российских военнопленных.

Омбудсмен заявила, что родственники пленных военнослужащих предоставили ей кадры с издевательствами над ними. Москалькова отметила, что с анонимных аккаунтов неизвестные демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и требуют выкупа, угрожая убийством.

Позже пресс-секретарь ООН Равина Шамдасани заявила, что ведомство получило видео, представленное Россией, на котором демонстрируются нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных.

