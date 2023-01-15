Москалькова призвала ООН и МККК добиться от Киева прекращения пыток пленных военнослужащих

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к ООН, Красному Кресту и украинскому омбудсмену потребовать от властей Украины перестать применять пытки в отношении военнопленных. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", – написала она.

Москалькова заявляет, что родственники попавших в плен военнослужащих России показали ей кадры с издевательствами над ними. По словам омбудсмена, с анонимных аккаунтов неизвестные демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и требуют выкупа, угрожая убийством.

Она заявила, что обратится по этому вопросу к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Москалькова выразила надежду, что с помощью совместных усилий Минобороны РФ и ФСБ, "как уже не раз бывало", удастся вернуть пленных.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ зафиксировал новые факты издевательств над российскими военнопленными на Украине. Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними.

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