Москалькова встретилась с омбудсменом Украины для обсуждения вопросов гуманитарной помощи

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом", – написала она.

На встрече обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи для жителей обеих стран, уточнила Москалькова.

До этого Москалькова призвала организовать социальную поддержку для добровольцев участвующих в специальной военной операции, на том же уровне, что и у военнослужащих. По ее мнению, добровольцы должны получать такой же соцпакет, как и все прочие участники спецоперации.

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