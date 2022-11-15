Москалькова предложила учредить правозащитную награду Евразийского альянса омбудсменов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с инициативой учредить международную правозащитную награду Евразийского альянса омбудсменов. Об этом сообщает RT.

"Было бы интересным, если бы мы обсудили вопрос о возможности введения награды от имени Евразийского альянса омбудсменов организациям и отдельным гражданам, которые показали себя в направлении защиты прав человека", – указала омбудсмен.

По ее словам, учреждение подобной награды имело бы важное значение.

Москалькова напомнила, что на сегодняшний день есть церемония награждения медалью уполномоченного по правам человека "Спешите делать добро". Как подчеркнула омбудсмен, данное событие несет большой просветительский заряд.

Уполномоченный по правам человека также предложила направлять представителей молодого поколения для участия в российских форумах, например в таких, как "Территория смыслов" и "Евразия Global".

"Предлагаю участникам Евразийского альянса направлять молодежные команды для участия в этих форумах. Обещаю, с моей стороны будет обеспечена полная и всесторонняя поддержка", – отметила Москалькова.

Ранее Владимир Путин учредил госнаграды "За развитие Сибири и Дальнего Востока" и "50 лет Байкало-Амурской магистрали". Уточнялось, что первой будут выделять россиян за заслуги в развитии данных субъектов, в том числе в областях госстроительства, экономики и транспорта. При этом, согласно указу главы государства, получить награду смогут и иностранцы.

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