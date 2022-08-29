Путин учредил госнаграду "За развитие Сибири и Дальнего Востока" и медаль "50 лет БАМу"

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Владимир Путин подписал указ об учреждении в России новой госнаграды "За развитие Сибири и Дальнего Востока" и юбилейной медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали". Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Учредить медаль За развитие Сибири и Дальнего Востока", – следует из текста документа.

Уточняется, что наградой "За развитие Сибири и Дальнего Востока" будут выделять россиян за заслуги в развитии перечисленных регионов, в том числе в областях госстроительства, экономики, транспорта и других отраслей. Кроме того, получить награду смогут и иностранные граждане, следует из текста указа.

Путин также поручил правительству РФ утвердить правила и порядок награждения медалью "50 лет Байкало-Амурской магистрали" и организовать ее вручение от имени президента.

До этого Путин наградил экс-президента Туркменистана орденом "За заслуги перед Отечеством". Из текста документа следовало, что награда присуждается за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Кроме того, ранее Сергей Собянин наградил 15 многодетных семей знаком "Родительская слава Москвы". В семьях родились и воспитываются 98 детей. По словам Собянина, почетным знаком могут быть награждены многодетные родители и усыновители, которые живут в столице не меньше 10 лет и официально женаты, или один из них – в случае неполной семьи.