Москалькова сообщила о жалобах по мобилизации, несмотря на ее завершение

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Жалобы по вопросам мобилизации в России продолжают поступать, несмотря на нее завершение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений (...) и, конечно, это очень тяжелая тема", – цитирует Москалькову "Интерфакс".

Омбудсмен заявила, что в России стараются приложить усилия для качественного соблюдения закона о мобилизации. В настоящее время по военным вопросам поступает около 60–70 звонков в день.

Кроме того, Москалькова подчеркнула необходимость пересмотра законов, связанных с поддержкой семей мобилизованных.

Ранее омбудсмен РФ сообщила об отмене более 200 ошибочных случаев мобилизации граждан только по ее обращениям. Аппарат уполномоченного получил 11 тысяч обращений по вопросам, связанным с проведением специальной военной операции, в том числе возвращением из плена и поиску пропавших без вести.

До этого Владимир Путин заявил об отсутствии факторов для новой мобилизации. Он подчеркнул, что в рамках частичной мобилизации в РФ были призваны 300 тысяч граждан. Еще часть призванных находится на вторых-третьих позициях и фактически играет роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой.



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