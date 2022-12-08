Мобилизованных предпринимателей могут освободить от статистической отчетности

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Министерство экономического развития РФ подготовило поправки в постановление кабмина о мерах поддержки мобилизованных, которые предполагают освобождение призванных в армию предпринимателей от статистической отчетности. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Документ предусматривает, что информация о субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП), в которых мобилизован единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться Федеральной налоговой службе России и в Росстат", – пояснили в министерстве.

Таким образом, Росстат сможет исключить таких предпринимателей из числа подлежащих статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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