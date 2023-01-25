В ООН ознакомились с кадрами пыток над российскими военнопленными

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В управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видео, представленное Россией, на котором демонстрируются нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Равина Шамдасани.

"Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты", – приводит ее слова РИА Новости.

Шамдасани заявила, что представитель УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине затрагивала некоторые из случаев на брифинге для прессы в Женеве 15 ноября, а верховный комиссар публично прокомментировал одно из видео.

Пресс-секретарь также добавила, что украинская сторона предоставила миссии доступ к российским военнопленным.

"Мы смогли конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека", – сообщила Шамдасани.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к ООН потребовать от властей Украины перестать применять пытки в отношении военнопленных. Она сообщила, что родственники попавших в плен военнослужащих России показали ей кадры с издевательствами над ними и требованием заплатить выкуп.

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