СК РФ проверит сообщения Москальковой о пытках над попавшими в плен российскими солдатами

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Правоохранители организовали проверку сообщений, переданных омбудсмену Татьяне Москальковой родными и близкими попавших в плен российских военных. Об этом информирует телеграм-канал СК РФ.

"На видеозаписях, присланных им (родственникам попавших в плен. – Прим. ред.) с анонимных аккаунтов, неизвестные издеваются над солдатами, попавшими в плен, угрожая убийством в случае, если не получат выкуп", – говорится в сообщении.

После проверок и в случае подтверждения опубликованных сведений СК примет меры к установлению причастных. Их действия оценят в правовом поле.

Ранее Москалькова заявила, что она получила кадры с издевательствами над российскими солдатами. Она поделилась, что обратится по этому вопросу к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Москалькова также выступила с призывом к ООН, Красному Кресту и украинскому омбудсмену потребовать от властей Украины перестать применять пытки в отношении военнопленных.

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