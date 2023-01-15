15 января, 21:47Политика
СК РФ проверит сообщения Москальковой о пытках над попавшими в плен российскими солдатами
Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
Правоохранители организовали проверку сообщений, переданных омбудсмену Татьяне Москальковой родными и близкими попавших в плен российских военных. Об этом информирует телеграм-канал СК РФ.
"На видеозаписях, присланных им (родственникам попавших в плен. – Прим. ред.) с анонимных аккаунтов, неизвестные издеваются над солдатами, попавшими в плен, угрожая убийством в случае, если не получат выкуп", – говорится в сообщении.
После проверок и в случае подтверждения опубликованных сведений СК примет меры к установлению причастных. Их действия оценят в правовом поле.
Ранее Москалькова заявила, что она получила кадры с издевательствами над российскими солдатами. Она поделилась, что обратится по этому вопросу к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Москалькова также выступила с призывом к ООН, Красному Кресту и украинскому омбудсмену потребовать от властей Украины перестать применять пытки в отношении военнопленных.
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