Омбудсмены РФ и Украины договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу по видеосвязи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Наше взаимодействие уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц", – написала она.

Москалькова заявила, что по итогам диалога, стороны договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации. Также она сообщила о достигнутых договоренностях об оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации.

Она уточнила, что ключевое значение в решении вопросов имеет Минобороны России и спецслужбы. Москалькова подчеркнула, что как омбудсмен, она старается сделать все возможное для оказания попавших в трудную жизненную ситуацию людям.

Ранее Москалькова выступила с призывом к ООН, Красному Кресту и украинскому омбудсмену потребовать от властей Украины перестать применять пытки в отношении военнопленных. Она сделал это после того, как родственники попавших в плен военнослужащих России показали ей кадры с издевательствами над ними.

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