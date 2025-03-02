02 марта, 04:25Политика
Бастрыкин заявил, что ВСУ за три года атаковали 34 региона России вне зоны СВО
Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин
Украинские войска атаковали 34 российских региона, которые находятся вне зоны СВО, с февраля 2022 года. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
Он указал, что для этого ВСУ применяют в том числе западное оружие: тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, а также беспилотники.
В ночь на 1 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 48 украинских беспилотников над восьмью регионами России. В Тверской области при отражении атаки БПЛА фрагменты одного из дронов попали в окно жилого дома в городе Удомля.
Кроме того, в Белгородской области атаке украинского беспилотника подвергся один из коммерческих объектов в Белгороде. В результате в здании был поврежден фасад здания.
Путин поручил помочь восстановить КТК после атаки БПЛА