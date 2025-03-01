Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту в Белгороде. В здании был поврежден фасад, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Помимо этого, локальные повреждения наблюдаются на одной из линий электропередачи. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте уже работают оперативные службы. Более подробная информация о последствиях уточняется.

Ранее украинские войска с помощью беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области. При сбросе взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована до этого в белгородском селе Колыхалино. При ударе украинского дрона по служебному автобусу погиб один человек.