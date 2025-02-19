Человек погиб из-за атаки дрона ВСУ по служебному автобусу в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб в результате атаки украинского дрона по служебному автобусу в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеских действий в телеграм-канале.

"В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное – погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в его публикации.

Кроме того, в результате атаки осколочные ранения головы и руки получила женщина, ее отвезли в Валуйскую ЦРБ, уточнил губернатор.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее четырехлетняя девочка пострадала в результате падения обломков дрона, который был выпущен ВСУ в сторону Славянска-на-Кубани. Обломки беспилотника упали на частные жилые дома. Девочка была доставлена в районную больницу.

До этого три человека погибли из-за атаки украинского дрона по движущейся машине в Краснояружском районе Белгородской области. Инцидент произошел на въезде в село Графовка.

