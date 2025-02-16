4-летняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четырехлетняя девочка пострадала в результате падения обломков дрона, который был выпущен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в сторону Славянска-на-Кубани. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, обломки беспилотника упали на частные жилые дома. В связи с этим в одном из зданий повреждено остекление, а в другом – кровля.

Кондратьев уточнил, что девочка, которая пострадала, доставлена в районную больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.

"Если будет нужно – доставим ребенка в Краснодар", – добавил губернатор Краснодарского края.

Министерство обороны РФ сообщило, что 16 февраля в период с 19:50 до 20:45 по московскому времени силы противовоздушной обороны ликвидировали 6 украинских дронов над акваторией Азовского моря и еще три БПЛА над территорией Краснодарского края.

16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех человек в результате атаки украинского дрона по движущейся машине в Краснояружском районе. Инцидент произошел на въезде в село Графовку.

Глава региона рассказал, что в салоне автомобиля находились трое мужчин. Все они погибли. В связи с произошедшим Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

