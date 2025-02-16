Беспилотник сбит над Бердянском и акваторией Азовского моря

Фото: министерство обороны РФ

Ударный украинский дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны над Бердянском и над акваторией Азовского моря у населенного пункта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области", – уточнил Балицкий.

Глава региона попросил местных граждан сохранять спокойствие и не выходить на улицу до того момента, пока не будет полностью стабилизирована ситуация в городе.

16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех человек в результате атаки украинского дрона по движущейся машине в Краснояружском районе. Инцидент произошел на въезде в село Графовку.

Глава региона рассказал, что в салоне автомобиля находились трое мужчин. Все они погибли. В связи с произошедшим Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

