В Белгородской области погиб мирный житель из-за атаки беспилотника ВСУ

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В результате атаки дрона ВСУ на поселок Малиновка под Белгородом погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по поселку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В результате в селе Двулучное Валуйского округа в жилом доме и летней кухне повреждены кровли и фасады. Кроме того, осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля.

В селе Тишанка Волоконовского района, в свою очередь, были выбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта, также повреждены забор жилого дома и надворная постройка.

До этого в поселке Разумное Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом погибли женщина и ее двухлетний ребенок. В здании также были отец и еще один ребенок – они получили травмы.