Несколько беспилотников уничтожены в Белгородской области

Фото: министерство обороны РФ

Система ПВО уничтожила несколько вражеских беспилотников над Старооскольским округом Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Все службы работают на местах", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Вечером 13 февраля воздушная цель была поражена в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Обломки упали в поле на окраине города. После этого началось возгорание сухой травы, которое удалось оперативно потушить.

Еще два беспилотника были уничтожены на территории Хвойнинского округа в Новгородской области. Целью террористической атаки была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика".