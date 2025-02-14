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Несколько беспилотников уничтожены в Белгородской области
Фото: министерство обороны РФ
Система ПВО уничтожила несколько вражеских беспилотников над Старооскольским округом Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Все службы работают на местах", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Вечером 13 февраля воздушная цель была поражена в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Обломки упали в поле на окраине города. После этого началось возгорание сухой травы, которое удалось оперативно потушить.
Еще два беспилотника были уничтожены на территории Хвойнинского округа в Новгородской области. Целью террористической атаки была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика".