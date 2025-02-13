Воздушная цель уничтожена в Славянске-на-Кубани

Фото: министерство обороны РФ

Воздушная цель была поражена в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Обломки упали в поле на окраине города, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

После падения обломков началось возгорание сухой травы, которое удалось оперативно потушить. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 13 февраля дежурные силы ПВО уничтожили в общей сумме 83 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области.

Еще два беспилотника были уничтожены на территории Хвойнинского округа в Новгородской области. Пострадавших в результате не выявили. Целью террористической атаки была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика".