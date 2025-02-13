Средства ПВО сбили за ночь 83 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 83 украинских БПЛА над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

Над территорией Брянской области были сбиты 37 из них. По 12 – над территориями Курской и Липецкой областей. Еще 9 БПЛА уничтожили в Тверской области, по 3 – над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областей. В Ростовской области сбит 1 дрон.

В Липецкой области обломки БПЛА упали на территории станции аэрации и двух жилых домов. В результате пострадала сотрудница станции.

В Ростовской области обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Также в регионе не выявили разрушений на земле.