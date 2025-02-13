Опасность атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Северной Осетии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

Все силы и средства были переведены в режим повышенной готовности, оперштаб работает круглосуточно.

В ночь на 13 февраля вражеские беспилотники уже были уничтожены в Липецкой и Ростовской областях. В первом регионе обломки дронов упали на территории Липецкой станции аэрации и двух жилых домов. В результате пострадала сотрудница станции.

В Ростовской области обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Также в регионе не выявили какие-либо разрушения на земле.