Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения на земле не выявлены.

Ночью 13 февраля массированной атаке беспилотников также подверглась Липецкая область. При падении обломков БПЛА пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации, ее госпитализировали. Еще несколько фрагментов дронов упали на территории двух частных домов. В этом случае обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за прилетов БПЛА отключение электричества произошло в нескольких районах Липецка. Спустя некоторое время энергетикам удалось восстановить электроснабжение.