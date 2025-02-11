11 февраля, 06:20Происшествия
Промышленное предприятие в Саратове получило повреждения при атаке БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Силы ПВО ликвидировали вражеские беспилотники в Саратовской области. При атаке БПЛА повреждения получило промышленное предприятие в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
На местах возможного падения обломков дронов работают оперативные службы. В результате произошедшего, предварительно, никто не пострадал.
Ночью средства ПВО также отразили атаку беспилотников в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Предварительно, при воздушной атаке обошлось без пострадавших.
Ранее обломки украинского беспилотника повредили жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре. На месте происшествия работали специальные службы, территория с обломками беспилотника была оцеплена.
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