Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 06:20

Происшествия

Промышленное предприятие в Саратове получило повреждения при атаке БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО ликвидировали вражеские беспилотники в Саратовской области. При атаке БПЛА повреждения получило промышленное предприятие в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

На местах возможного падения обломков дронов работают оперативные службы. В результате произошедшего, предварительно, никто не пострадал.

Ночью средства ПВО также отразили атаку беспилотников в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Предварительно, при воздушной атаке обошлось без пострадавших.

Ранее обломки украинского беспилотника повредили жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре. На месте происшествия работали специальные службы, территория с обломками беспилотника была оцеплена.

Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ в Запорожской области, госпитализировали

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика