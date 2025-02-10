Частный дом поврежден в поселке Афипском Краснодарского края из-за атаки БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Обломки БПЛА повредили частный дом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом", – написал он.

Кондратьев подчеркнул, что при этом никто не пострадал, и уточнил, что на месте работают оперативные службы. Кроме того, губернатор заявил, что поставил задачу исполняющему обязанности главы муниципалитета помочь жителям как можно скорее восстановить свое имущество.

Ночью 10 февраля Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки одного из БПЛА повредили жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, рухнув на техническую надстройку на 19-м этаже здания. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.