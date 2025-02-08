08 февраля, 15:39Происшествия
Беспилотник был подавлен в Вологодской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Беспилотник успешно подавили в Вологодской области. О происшествии глава региона Георгий Филимонов рассказал в своем телеграм-канале.
"В 11:50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа. На месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы", – говорится в его публикации.
В ночь на 8 февраля многоквартирные дома были повреждены в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов.
После этого в Первомайском районе ввели режим ЧС. Администрация проводит поквартирный обход, создан оперштаб по приему заявлений от граждан и организована работа комиссии по оценке материального ущерба.
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