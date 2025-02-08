Несколько 5-этажных домов в Ростове-на-Дону повреждено при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Несколько жилых пятиэтажных домов были повреждены в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 8 февраля. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле", – написал он.

Слюсарь уточнил, что в Ростове-на-Дону в Первомайском районе пострадало остекление в пятиэтажных домах по адресам: ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7; ул. 1-й Конной Армии, д. 16, 18 и ул. В. Пановой, д. 37. Из одного из домов эвакуировали 68 жильцов. Также были повреждены припаркованные рядом легковые автомобили – их точное количество уточняется. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, в Чертковском районе обломки БПЛА повредили административно-бытовые здания предприятия. Шестерых его сотрудников эвакуировали, к ликвидации последствий также привлечены аварийные бригады.

Врио губернатора региона отметил, что по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Белгородской области украинские военные атаковали беспилотниками два предприятия. В результате три человека получили ранения. У одного пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травмы и контузия, его госпитализировали. Также травмы головы получили еще две женщины. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.