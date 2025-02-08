Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 06:06

Происшествия

Несколько 5-этажных домов в Ростове-на-Дону повреждено при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Несколько жилых пятиэтажных домов были повреждены в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 8 февраля. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле", – написал он.

Слюсарь уточнил, что в Ростове-на-Дону в Первомайском районе пострадало остекление в пятиэтажных домах по адресам: ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7; ул. 1-й Конной Армии, д. 16, 18 и ул. В. Пановой, д. 37. Из одного из домов эвакуировали 68 жильцов. Также были повреждены припаркованные рядом легковые автомобили – их точное количество уточняется. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, в Чертковском районе обломки БПЛА повредили административно-бытовые здания предприятия. Шестерых его сотрудников эвакуировали, к ликвидации последствий также привлечены аварийные бригады.

Врио губернатора региона отметил, что по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Белгородской области украинские военные атаковали беспилотниками два предприятия. В результате три человека получили ранения. У одного пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травмы и контузия, его госпитализировали. Также травмы головы получили еще две женщины. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Украинские БПЛА атаковали Смоленскую область

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика