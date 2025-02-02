02 февраля, 18:34Происшествия
В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ на предприятия
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали дронами два предприятия, в результате чего три человека оказались ранены. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
У одного пострадавшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Также черепно-мозговые травмы получили еще две работницы предприятия. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.
Ранее еще три человека пострадали в результате атаки БПЛА на два населенных пункта области. Так, водитель и пассажир пассажирского автобуса пострадали от атаки в районе села Двулучное. У водителя диагностированы сотрясение мозга и баротравма.
Также от удара ВСУ на поселок Малиновка под Белгородом погиб мирный житель. По словам Гладкова, мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.
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