В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ на предприятия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали дронами два предприятия, в результате чего три человека оказались ранены. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

У одного пострадавшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Также черепно-мозговые травмы получили еще две работницы предприятия. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Ранее еще три человека пострадали в результате атаки БПЛА на два населенных пункта области. Так, водитель и пассажир пассажирского автобуса пострадали от атаки в районе села Двулучное. У водителя диагностированы сотрясение мозга и баротравма.

Также от удара ВСУ на поселок Малиновка под Белгородом погиб мирный житель. По словам Гладкова, мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.