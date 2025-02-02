02 февраля, 16:03Происшествия
ВС РФ уничтожили 4 украинских БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над Крымом, Курской и Белгородской областями днем 2 февраля. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.
БПЛА над российскими регионами были уничтожены в промежуток с 13:20 до 14:50, уточнило ведомство.
Так, два дрона ликвидировали над Курской областью, и по одному над акваторией Черного моря и Белгородской областью.
Ранее в результате атаки дрона ВСУ на поселок Малиновка под Белгородом погиб мирный житель. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.
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