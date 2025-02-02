МИД РФ призвал к международному осуждению удара ВСУ по интернату в Судже

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Россия обращается ко всем ответственным правительствам и профильным международным структурам с призывом осудить целенаправленную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на интернат в Судже. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой было опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что в первую очередь ее призыв обращен к тем странам, которые "искренне настроены" на поиск путей урегулирования кризиса вокруг Украины в ближайшее время. Она обратилась к ним с просьбой публично дистанцироваться от руководителей киевского режима и их западных кураторов.

Захарова назвала удар по Судже очередным свидетельством бесчеловечных преступлений Киева, которые не имеют срока давности. По словам представителя МИД, все организаторы и исполнители этого террористического акта понесут неизбежное наказание в соответствии с законом. При этом ответственность за удар лежит на спонсорах Украины, которые продолжают поставлять киевскому режиму вооружения, подчеркнула дипломат.

"Обстрелы мирного населения и гражданских объектов Курской области и других российских регионов наглядно демонстрируют варварскую сущность киевского режима, погрязшего в беззаконии и стремящегося уничтожить как можно больше русских людей", – указала Захарова.

Вооруженные силы Украины 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. По данным Минобороны РФ, российскими средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области.

Провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от преступлений Киева, которые были совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, подчеркнули в МО.

В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады, полковника ВСУ Ростислава Карпуши. Его подозревают в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области. По информации следствия, в субботу, 1 февраля, украинский полковник отдал незаконный приказ подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната.