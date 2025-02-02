Дело возбуждено на командира ракетной бригады ВСУ после удара по интернату в Судже

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады, полковника ВСУ Ростислава Карпуши после удара по интернату в Судже. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Карпуша подозревается в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области. По информации следствия, в субботу, 1 февраля, украинский полковник отдал незаконный приказ подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, в котором на тот момент находились мирные жители. В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые.

"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц. Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников", – подчеркнули в ведомстве.

Вооруженные силы Украины 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. По данным Минобороны РФ, российскими средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области. Провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от "зверств" Киева, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, подчеркнули в МО.

В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал произошедшее "нечеловеческим зверством киевского режима, которому нет и не может быть оправдания". По его информации, пока нет достоверной информации о числе пострадавших.

В ООН осудили убийства гражданского населения в Курской области.

