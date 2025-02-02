Авиационная опасность объявлена в Воронежской области

Фото: 123RF/dba87

На территории Воронежской области объявлен режим авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – говорится в сообщении.

2 февраля в регионе уже объявляли режим авиационной опасности в 12:15 по московскому времени, через час он был отменен.

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на поселок Малиновка под Белгородом погиб мирный житель. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.

До этого один человек пострадал при атаке БПЛА в Воронежской области. На юге региона один из сбитых БПЛА упал на проезжающий по трассе автомобиль – водитель получил ранение ноги.

Пострадавшему оказали необходимую помощь. В этом же районе при падении фрагментов беспилотника были повреждены частный жилой дом и ферма, на которой были выбиты стекла.