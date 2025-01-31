Один человек пострадал при атаке БПЛА в Воронежской области

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Средства ПВО уничтожили еще несколько дронов в Воронежской области. На юге региона один из сбитых БПЛА упал на проезжающий по трассе автомобиль – водитель получил ранение ноги. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Пострадавшему уже оказали необходимую помощь. В этом же районе при падении фрагментов беспилотника были повреждены частный жилой дом и ферма, на которой были выбиты стекла.

Кроме того, в Воронеже в результате падения БПЛА повреждено остекление на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы.

Вечером 30 января силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежем, а также в одном из районов области. Кроме того, вражеские дроны были также сбиты в Крыму, Курской и Белгородской областях.

Ранее женщина и ее двухлетний ребенок погибли из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом в поселке Разумное Белгородской области. В здании также были отец и еще один ребенок – они получили травмы.