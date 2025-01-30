ПВО уничтожила 17 беспилотников над четырьмя регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты вечером 30 января, в промежуток с 19:50 до 22:00 по московскому времени. 11 БПЛА сбили над Курской областью и по 2 беспилотника – над Крымом, Белгородской и Воронежской областями.

В ночь на 30 января дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 5 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями. О возможных пострадавших или каких-либо разрушениях на земле не сообщалось.

Ранее украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Белгородской области. Атака произошла, когда медики выехали на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему после другой атаки дрона.