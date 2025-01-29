Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства российской ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были выявлены в период с 17:45 до 18:55 по московскому времени. Кроме того, в это же время еще один БПЛА был ликвидирован в воздушном пространстве Белгородской области.

В ночь на 29 января ВС РФ уничтожили 33 дрона, из которых 3 были реактивными, над Брянской областью. 27 беспилотников были истреблены силами противовоздушной обороны и еще 6 – спецподразделением управления Росгвардии по региону.

Помимо Брянской области, БПЛА ВСУ были уничтожены этой ночью также в Тверской, Смоленской и Нижегородской областях. В Тверской области пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА не выявлено.