Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 33 БПЛА над регионом

Фото: министерство обороны РФ

33 дрона, в том числе 3 реактивных, были ликвидированы за прошедшую ночь над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, 27 дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) и еще 6 – спецподразделением управления Росгвардии по региону.

Глава Брянской области также уточнил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Сейчас, как утверждает Богомаз, на местах задействованы оперативные службы.

Помимо Брянской области, беспилотники ВСУ были уничтожены этой ночью также в Тверской, Смоленской и Нижегородской областях. В Тверской области пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА не выявлено.

В Смоленской области атакам дронов подверглись гражданские объекты в нескольких районах региона. Предварительно, один из БПЛА был сбит во время попытки атаковать объект ядерной энергетики.

В Нижегородской области обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны. Из-за произошедшего на месте началось возгорание, которое уже тушат пожарные подразделения.

