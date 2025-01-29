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29 января, 07:38

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили и перехватили за прошедшую ночь 104 украинских дрона над несколькими российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 47 БПЛА были уничтожены над Курской областью, еще 27 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, 11 – над Смоленской областью, 7 – над Тверской областью и 4 дрона – над Белгородской областью.

Кроме того, 3 БПЛА были сбиты над Нижегородской областью, еще 3 беспилотника удалось перехватить над Калужской областью, 1 – над Ростовской областью и 1 – над Ленинградской областью.

В нескольких районах Смоленской области массированной атаке БПЛА подверглись гражданские объекты. Предварительно, этой ночью БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики.

Кроме того, в Нижегородской области при отражении атаки БПЛА обломки одного из беспилотников упали на территорию предприятия Кстовской промзоны. На месте началось возгорание, которое принялись тушить пожарные подразделения.

Украинские БПЛА атаковали Смоленскую область

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