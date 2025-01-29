02:39Происшествия
Средства ПВО уничтожили 26 беспилотников в Брянской области
Фото: министерство обороны РФ
Подразделения ПВО перехватили и уничтожили над Брянской областью 26 беспилотников самолетного типа, в том числе три реактивных БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате воздушной атаки никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.
Помимо Брянской области, беспилотники ВСУ были уничтожены этой ночью также в Тверской, Смоленской и Нижегородской областях. В Тверской области пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА не выявлено.
В Смоленской области атакам дронов подверглись гражданские объекты в нескольких районах региона. Предварительно, один из БПЛА был сбит во время попытки атаковать объект ядерной энергетики.
В Нижегородской области обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны. Из-за произошедшего на месте началось возгорание, которое уже тушат пожарные подразделения.