Средства ПВО уничтожили 26 беспилотников в Брянской области

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО перехватили и уничтожили над Брянской областью 26 беспилотников самолетного типа, в том числе три реактивных БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

Помимо Брянской области, беспилотники ВСУ были уничтожены этой ночью также в Тверской, Смоленской и Нижегородской областях. В Тверской области пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА не выявлено.

В Смоленской области атакам дронов подверглись гражданские объекты в нескольких районах региона. Предварительно, один из БПЛА был сбит во время попытки атаковать объект ядерной энергетики.

В Нижегородской области обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны. Из-за произошедшего на месте началось возгорание, которое уже тушат пожарные подразделения.