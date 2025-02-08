ПВО уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы ПВО в ночь на 8 февраля уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять – уничтожены над территорией Белгородской области и два – над Краснодарским краем", – указано в сообщении.

Этой ночью из-за атаки беспилотников были повреждены 14 жилых домов в Ростове-на-Дону. Из одного из домов эвакуировали 68 жильцов, при этом о пострадавших не сообщалось. На месте происшествий работают оперативные службы.

Для жителей под пункт временного размещения был подготовлен лицей. Специалисты в светлое время суток начнут ремонтные работы, а администрация города проведет внеплановое заседание комиссии по ЧС.