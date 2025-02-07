Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО вечером 7 февраля сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"С 20:30 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", – указано в сообщении.

Ранее в Белгородской области украинские военные атаковали беспилотниками два предприятия. В результате три человека получили ранения. У одного пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травмы и контузия, его госпитализировали. Также травмы головы получили еще две женщины. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.