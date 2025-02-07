Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 23:12

Происшествия

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО вечером 7 февраля сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"С 20:30 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", – указано в сообщении.

Ранее в Белгородской области украинские военные атаковали беспилотниками два предприятия. В результате три человека получили ранения. У одного пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травмы и контузия, его госпитализировали. Также травмы головы получили еще две женщины. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Украинские БПЛА атаковали Смоленскую область

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика