После атаки БПЛА в 14 многоквартирных домах в Ростове-на-Дону повреждены окна

Фото: телеграм-канал Baza

После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы, для жителей под пункт временного размещения был подготовлен лицей. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах.На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко", – сообщил он.

Слюсарь пообещал, что специалисты в светлое время суток начнут ремонтные работы – заменят поврежденную газовую трубу в одном из домов и временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы до их замены на новые.

Кроме того, администрация города в 10:00 проведет внеплановое заседание комиссии по ЧС. Слюсарь уточнил, что муниципальные комиссии сегодня же зафиксируют нанесенный ущерб.

Этой ночью из-за атаки беспилотников были повреждены несколько жилых пятиэтажных домов в Ростове-на-Дону. Из одного из домов эвакуировали 68 жильцов, при этом о пострадавших не сообщалось. На месте происшествий работают оперативные службы.