Пять домов повреждены при падении обломков БПЛА в Славянском районе Краснодарского края

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские беспилотники атаковали гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА были повреждены кровля и окна пяти домов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна", – написал он.

Кондратьев уточнил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. Он также поручил главе муниципалитета помочь жителям оперативно восстановить свое имущество.

Ранее этой ночью из-за атаки беспилотников также были повреждены несколько жилых пятиэтажных домов в Ростове-на-Дону. Из одного из домов эвакуировали 68 жильцов, при этом о пострадавших не сообщалось. На месте происшествий работают оперативные службы.