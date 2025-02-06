Силы ПВО отразили атаку беспилотников на севере Астраханской области

Фото: министерство обороны РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинских беспилотников в северной части Астраханской области. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на пресс-службу администрации Ахтубинского района.

Власти уточнили, что силовые структуры отработали штатно, благодаря чему атака прошла без пострадавших и повреждений.

В ночь на 6 февраля Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили 28 украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем. Дежурные средства ПВО уничтожили 13 дронов над водным пространством, 8 – над Ростовской областью, 6 – в небе над Краснодарским краем и 1 – в Архангельской области.

Вместе с тем прошлой ночью БПЛА были сбиты в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Кроме того, в этот период сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах, Киеве и городах Умань и Канев Черкасской области, а также в Винницкой области.