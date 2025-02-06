ВС РФ за ночь сбили 28 украинских дронов

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Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили за прошедшую ночь 28 украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили 13 дронов над акваторией Азовского моря, 8 – над Ростовской областью, 6 – в небе над Краснодарским краем и 1 – в Архангельской области.

До этого власти Ростовской области рассказывали, что ВС РФ отразили воздушную атаку в ночь на 6 февраля. БПЛА были сбиты в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах региона.

Кроме того, этой же ночью сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах, Киеве и городах Умань и Канев Черкасской области, а также в Винницкой области.

