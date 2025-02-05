Силы ПВО за час уничтожили пять БПЛА над акваторией Азовского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили за час пять украинских беспилотников над акваторией Азовского моря. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА были замечены с 19:00 до 20:00.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника. Два дрона были сбиты над Курской областью, а еще два – в небе над Белгородской областью.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) также попытались атаковать станицу Новоминскую Каневского района Кубани. Обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар. Обошлось без пострадавших.