05 февраля, 20:41Происшествия
Силы ПВО за час уничтожили пять БПЛА над акваторией Азовского моря
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО уничтожили за час пять украинских беспилотников над акваторией Азовского моря. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, БПЛА были замечены с 19:00 до 20:00.
Ранее дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника. Два дрона были сбиты над Курской областью, а еще два – в небе над Белгородской областью.
До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) также попытались атаковать станицу Новоминскую Каневского района Кубани. Обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар. Обошлось без пострадавших.
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